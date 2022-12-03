الوزير حجار غاضباً.. "جايين يتعنتروا بعد ما فل فخامته"؟!

أكّد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، أنّ “دعوة الرئيس نجيب ميقاتي سطو على الدستور”، قائلاً: “تبلغت “بالمزح” منه أنّ ثمة جلسة وسبق أن أبلغناه بموقفنا بعدم المشاركة”.

وفي حديثٍ لقناة الـ”MTV”، قال حجار: “هلق جايين يتعنتروا على التلفزيونات بعد ما فلّ فخامة الرئيس؟ وأين كان أحد الوزراء الذين تمادوا في انتقاد الرئيس عون عندما هدده وزير الثقافة داخل الجلسة؟”.

وأضاف، “أذكّر ميقاتي أنّني نبّهت للأزمة الطبية قبل الشغور الرئاسي في إحدى جلسات بعبدا، وطالبت بفتح الحسابات تحسبًا لمدة سنة وليس فقط 3 أشهر”.

وتابع حجار، “أرسلت مرسومًا بزيادة رواتب 2000 موظف ومستخدم في وزارة الشؤون لكن لم يتم إدراجه في جدول الأعمال أوليست هذه من الضروريات؟ ولماذا لم يُدرج بند الاتصالات في جدول الأعمال؟”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء عند السّاعة الـ11 من قبل ظهر الإثنين المقبل، في السّراي الحكومي.

ويتضمّن جدول الأعمال 65 بندًا، أوّلها توزيع الاعتمادات المخصّصة للمعالجة في المستشفيات الخاصّة والعامّة على نفقة وزارة الصحّة العامّة.