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الوزير حجار: فريق عمل برنامج "أمان" مستمرٌ بمعالجة الشكاوى

منذ 51 دقيقة
الوزير هيكتور حجار

الوزير هيكتور حجار

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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هيكتور الحجار في بيان حول التحويلات النقدية للمستفيدين من برنامج “أمان” وآلية المراجع، انه “بعد تحويل الرسائل لجميع المستفيدين من برنامج “أمان” في 20، 21 و 22 أيار والذي بلغ عددهم 93,585 أسرة لبنانيّة، تبيّن أن هناك عددا من المستفيدين الذين واجهوا بعض المشاكل التقنية مثل عدم تلقّي الرسالة، أو تلقّي رسالة مجتزأة لعدّة أسباب تقنية، البعض منها متعلّق بهواتفهم. وعليه، أعيد إرسال الرسائل لـ 1908 أسر “.

وأشار بيان المكتب الإعلامي لحجار إلى أن “فريق عمل البرنامج مستمرٌ بمعالجة الشكاوى المختلفة الواردة من المستفيدين عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية على فايسبوك عبر هذا الرابط: https://bit.ly/msoa“.

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