الوزير حجار: لن أشارك في أي جلسة وزارية إلا في هذه الحالة!

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أنه لن يشارك في أي جلسة وزارية الا اذا شارك فيها الـ24 وزيرا ووقع الـ24.

واعتبر في حديث لبرنامج “الأحد مع ماريو” عبر الـLBCI أن الجلسة التي انعقدت بتاريخ 5-12-2022 لم تكن جلسة دستورية للحكومة.

وقال: “طعنت بالمراسيم لأذكر الحاكم والوزير وغيرهم بعدم الاستئثار بالسلطة وفي موضوع توسيع الكوستابرافا فجأة يظهر المال فيما البند لم يكن مستعجلا”.

وأضاف: “قد أذهب في أي لحظة للطعن بمراسيم اضافية”.

وأوضح حجار أن المرسوم الموقع منه وُقع على أساس أنه سيكون استثنائيا، لافتا الى أنه لم يكن يعرف عندها أنه سيكون هناك عقد لجلسة حكومية. وقال: “الجلسة عقدت في تاريخ 5-12 فيما انا وقعت في 2-12”.

وأكد أن قرار نزوله الى جلسة 5-12 للاعتراض على انعقاد الجلسة كان قرارا شخصيا.

وتطرق الوزير حجار في حديثه الى برنامج “أمان”، معلنا أن “أول 75000 عائلة تقاضوا 12 شهرا غير متقطع وسيقبضون شهرا بعد قبل انتهاء المساعدات لهم في أطار برنامج “أمان” على أن نبدأ بالمجموعة الثانية أي 75000 عائلة أخرى”.