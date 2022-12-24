السبت 30 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 24 ديسمبر 2022 |
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الوزير حجار يحذر من خطر داهم يهدد النسيج اللبناني!

منذ 6 دقائق
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار

وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار

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دعا وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الدول العربية وعواصم القرار، إلى إيلاء ملف النازحين السوريين في لبنان اهتماماً بارزاً، مطالباً مختلف الدول العربية والغربية بالدفع قُدماً نحو إعادة النازحين إلى بلادهم بأمانٍ وكرامة، ودعمهم على النهوض مجدداً في وطنهم أو إعادة توطين من استحالت عودته.

وخلال مشاركته في الدورة الـ4 للمجلس العربي للسكان والتنمية في المملكة العربية السعودية، اعتبر حجار أن النسيج اللبناني مهدّد تماماً وسط بقاء النازحين في لبنان، وقال:

“إذا استمرينا على هذه الحال في ظل بقاء النازحين، سوف نبحث في السنوات القليلة القادمة عن سكان من أصل لبناني داخل الأراضي اللبنانية لأن النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين يشكلون اليوم 40%؜ من السكان بكثافة هي الأعلى في العالم… هناك 669 شخصاً من غير اللبنانيين في الكلم المربع وهذا ما سبب ضغطاً على الموارد والسلع والخدمات”.

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