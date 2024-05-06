الوزير حجار يرد على كلام ميقاتي: المليار يورو ليست فقط للبنانيين!

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار انه كان يمكننا تأمين شروط أفضل للبنانيين والسوريين عبر المشاورات داعيا الى ان يتحرك الناس كلّ من موقعه عوضاً عن الاكتفاء بالتصاريح.

وتوجّه عبر “الجديد” برسالة الى الرئيس نجيب ميقاتي فقال: “مش هيك بتندار الامور المصيريّة .. منعرف انه حضرتك ذكي وهذه وصمة عار على تاريخ لبنان” معتبرا ان المشكلة هي تظهير هبة المليار يورو وموضوع التأشيرات للهجرة الموسمية والعمل في أوروبا وكأنه انتصار.

وأشار الى ان “هناك إعادة توزيع للأموال الآتية من الإتحاد الأوروبي، وهي ليست فقط للبنانيين كما أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بل للنازحين أيضاً”، وقال:”فلتفتح أوروبا باب الهجرة الموسمية للسوريين بدل اللبنانيين”.