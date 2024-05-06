الأثنين 27 شوال 1445 ﻫ - 6 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الوزير حجار يرد على كلام ميقاتي: المليار يورو ليست فقط للبنانيين!

منذ 37 دقيقة
الوزير هيكتور حجار

الوزير هيكتور حجار

A A A
طباعة المقال

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار انه كان يمكننا تأمين شروط أفضل للبنانيين والسوريين عبر المشاورات داعيا الى ان يتحرك الناس كلّ من موقعه عوضاً عن الاكتفاء بالتصاريح.

وتوجّه عبر “الجديد” برسالة الى الرئيس نجيب ميقاتي فقال: “مش هيك بتندار الامور المصيريّة .. منعرف انه حضرتك ذكي وهذه وصمة عار على تاريخ لبنان” معتبرا ان المشكلة هي تظهير هبة المليار يورو وموضوع التأشيرات للهجرة الموسمية والعمل في أوروبا وكأنه انتصار.

وأشار الى ان “هناك إعادة توزيع للأموال الآتية من الإتحاد الأوروبي، وهي ليست فقط للبنانيين كما أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بل للنازحين أيضاً”، وقال:”فلتفتح أوروبا باب الهجرة الموسمية للسوريين بدل اللبنانيين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب إبراهيم كنعان
    إبراهيم كنعان: أين الهبة الأوروبية بمستنداتها وشروطها؟
    زياد مكاري
    وزير الإعلام: نريد للبنان أن يكون مرجعاً للإعلام في الوطن العربي
    مسيرات تابعة لحزب الله
    حزب الله ينفذ هجوماً بالمسيرات على موقع للجيش الإسرائيلي في المطلة

    الأكثر قراءة

    عناصر من قوى الأمن
    تطور هام بفضيحة التيك توك.. تعميم صورة مشتبه به رئيسي في الشبكة الإجرامية
    أوجيرو
    بعد فضيحة التيك توك في لبنان.. نصائح هامة من أوجيرو
    خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني
    تولى ملف لبنان سابقاً.. تفاصيل خطيرة عن عمالة قائد بالحرس الثوري الإيراني لأميركا