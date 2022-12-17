السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
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الوزير حجار يزور مركز الشؤون الاجتماعية في مجدل عنجر

منذ 4 دقائق
الوزير هيكتور حجار

الوزير هيكتور حجار

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زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار مركز الشؤون الاجتماعية في مجدل عنجر، حيث استقبله رئيس البلدية في البقاع الأوسط سعيد ياسين وعدد من أعضاء البلدية والمخاتير وموظّفو مركز الشؤون الاجتماعية.

واطلع حجار من ياسين والحضور على سير العمل والخدمات الجارية، واستمع منهم لطلبات المركز والخدمات التي يحتاجها.

بدوره حجار أطلعهم على قرار البدء بالخدمات لامركزياً بتعاقد مع الأطباء المحليين ووعد بالبدء ببرنامج العائلات الاكثر فقرا في المركز.

كذلك استمع لجمعية ” طموح” والدعم الذي يجب أن يتلقاه ذوو الاحتياجات الخاصة في البلدة، واعداً إياهم بالإستجابة لمطالبهم.

كما طلب من ياسين أن يتقدّم بطلب تقديم قطعة أرض تمتلكها البلدية واعداً بمتابعة الطلب حتى تتمّ الموافقة على بناء مركز للبلدة.

وطلب ياسين من الوزير حجار تزويد المركز بأدوية للأمراض المزمنة وتركيب طاقة شمسية “كي تبقى الخدمات الطبية جارية على مدار النهار”، كذلك طلب تزويد البقاع بعيادة نقّالة حيث لمس تجاوباً مع الطلبات ووعد بالمتابعة معه مباشرة، مؤكدا الإتّصال بالجمعيات الدولية والمموّلين “لحشد الدعم للمركز كي يرتقي لمستوى الخدمات التى تحتاجها البلدة والمنطقة”.

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