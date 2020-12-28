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الوزير حسن: حجزنا مليوني جرعة لقاح.. وقرار الإقفال دونه تعقيدات كثيرة

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2020 1:30 مساءً
اجتماع الرئيس عون بالوزير حمد حسن

اجتماع الرئيس عون بالوزير حمد حسن

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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه بتوجيه ودعم من رئيس الجمهورية ميشال عون، السلطة الصحية اخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح “فايزر” واخذنا الاذن بالتفاوض لامكانية ادخال بعض التعديلات على العقد.

وقال حسن بعد لقاء الرئيس ميشال عون، “الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب ان تكون موقع ثقة لانها مبنية على معطيات طبية موثوقة، وقمنا بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح وهي تكفي لـ20 % من اللبنانيين المقيمين على الاراضي اللبنانية”.

وأضاف، سيتم التفاوض مع شركة “فايرز” مباشرةً لتأمين اللقاح مع كافة الاعتمادات لتأمين الاتفاق لاحقا بالسرعة المطلوبة.

ولفت حسن إلى أن “ما ننجزه نردّ من خلاله بالأفعال لا الأقوال والسلطة الصّحية أخذت القرار المناسب بتأمين اللقاح وذلك للوصول إلى مناعة اجتماعية”.

وأشار إلى أن كلّ ما يُثار عبر وسائل التواصل يجب ألا يضيّع الهدف والجهد الذي يُعمل به لحماية الناس وهذه الخطوة يجب أن تكون موقع ثقة بما تقوم به الدولة.

وأوضح أن قرار الإقفال من جديد دونه تعقيدات وصعوبات كثيرة وأمل من المجتمع أن يكون حريصاً على الدمج بين الصحة والإقتصاد في آنٍ معاً.

وعن الطفرة الثانية من الفيروس، قال حسن، “المعطيات من مراكز الأبحاث تؤكد أن اللقاح يغطي الطفرة الثانية كما وتبيّن أن هذه الطفرة ليست أكثر فتكاً من الطفرة الأولى”.

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