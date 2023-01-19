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الوزير حمية: الخطوط العريضة لإعادة إعمار المرفأ باتت "واضحة"

منذ 52 دقيقة
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، اجتماعاً تقويمياً لمجلس إدارة وإستثمار مرفأ بيروت، تناول فيه مواضيع تتعلق بمسار تفعيل العمل في مرفأ بيروت وزيادة ايراداته وبخطة إعادة إعماره، إضافة إلى الخطط التي تقوم بها الوزارة لتطوير الخدمات فيه وتحديثه والخطوات الواجب اتخاذها.

وأكد حمية أنه ماض في “عملية إعادة اعمار المرفأ التي أصبحت خطوطها العريضة واضحة”، مشيراً الى أن “اجتماع اليوم أتى لتقويم العمل فيه خلال السنة الماضية، الأمر الذي أدى الى زيادة مداخيله نتيجة الاجراءات المتخذة والتي ساهمت في رفد الخزينة العامة”، مشدّداً على “تحديد ما يمكن القيام به لإستمرار هذه العملية، من خلال تحسين الخدمات والعمليات اللوجستية، خصوصاً أننا نعيش في ظل وضع اقتصادي ومالي صعب جداً نعتمد فيه على ايرادات مرافقنا العامة”.

وتناول مجلس إدارة المرفأ مع الوزير الخطط والخيارات المطروحة التي تتم مناقشتها لإختيار الخيار الانسب بالنسبة للبنان ومستقبل المرافئ اللّبنانية.

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