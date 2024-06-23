الأحد 17 ذو الحجة 1445 ﻫ - 23 يونيو 2024 |
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الوزير حمية: المطار يتعرض للتشويه وسنقدم دعوى قضائية ضد "التلغراف"

منذ ساعة واحدة
وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية

وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية

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أوضح وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن “مطار بيروت يتعرض منذ سنوات للتشويه”.

ولفت حمية إلى أن المطار يتعرض إلى خروقات، من ضمنها وجود تشويش، و”انتقلنا اليوم لتقارير إعلامية سخيفة تتناول المطار بناء على مصادر”، وأضاف: “‏المعني الأول بفتح الصناديق كافة في المطار هو جهاز الجمارك وامن المطار ولتكن مصادر “تلغراف” مصادر بريطانية رسمية وليست مصادر غير معروفة”.

وأضاف “أتمنى على صحيفة “تلغراف” مراجعة وزارة النقل البريطانية والتي زارت مطار بيروت سابقًا وهي المعنية الأساس بملفات النقل”.

وذكر حمية أن “نائب رئيس اتحاد النقل الجويّ الدولي بمنطقة الشرق الأوسط الذي قال إنّ خبر التلغراف عار من الصحة ونفى نفيًا قاطعًا ما ورد في البيان”.

وقال: “ندعو وسائل الاعلام والسفراء ومن يمثلهم الى زيارة ميدانية على كل مرافق المطار غدا ولا يوجد ما نخفيه”، مشددا على أن هذا الموضوع سيادي ومطار بيروت يشهد حركة مسافرين والتهديدات موجودة ضده منذ زمن

وكشف حمية “أننا في طور اعداد دعوى قضائية ضد التلغراف”.

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