الوزير حمية لصوت بيروت عن حادثة انهيار مبنى الشويفات: "لا علاقة لوزارة الأشغال بموضوع الأبنية"

بعد تفقده لمكان المبنى السكني الذي انهار صباح اليوم في مدينة الشويفات قال وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية لـ”صوت بيروت أنترناشونال”، ننسق ونتواصل مع جميع الأركان المعنية في الدولة اللبنانية واجتمعنا على الأرض مع الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة والمهندس الذي يكشف

على المبنى المنهار والأبنية المجاورة مشيراً ان “كل شخص بدأ بعمله حسب صلاحياته “.

وأوضح الوزير حمية أن لا علاقة لوزارة الأشغال بموضوع الأبنية التي هي من صلاحيات البلديات والهيئة العليا للإغاثة ” ولكن تحسساً منا مع الأهالي ننسق مع الجميع وقمنا بالإتصالات اللازمة ونحن موجودون في مكان الإنهيار إلى جانب الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة ومحافظ جبل لبنان والدفاع المدني ورئيس بلدية الشويفات واتحاد البلديات.

وأشار الوزير حمية أن المهندس المختص المكلف من محافظة جبل لبنان يقوم بالكشف على الأبنبة المجاورة للتأكد من سلامتها.

فيما انهار صباح اليوم الأحد 11\2\2024 مبنى مؤلف من 5 طبقات.