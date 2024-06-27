الوزير حمية: "ما عنّا شي مخبّى" والمطار بألف خير

اعتبر وزير الأشغال في حكومة تصريف الاعمال، علي حمية ان “هدف اسرائيل هو الحرب النفسية وحث اللبنانيين على عدم المجيء الى لبنان وتحركنا كان لنفي الاشاعات والتأكيد على أن مطار بيروت بألف خير “وما عنّا شي مخبّى” ولا زلنا بانتظار جواب التلغراف”.

وقال، في حديث لـ LBCI: “لم يتم منع أي أحد من التصوير في مركز الشحن الجوي خلال الجولة الأخيرة بل قمنا فقط بتنظيم الأمور بعد أن حصل ارباك لأن السفراء لم يتمكنوا من الاستماع بشكل جيد الى الشرح التفصيلي”.

ورأى حمية، انه “لا يجب حصر لبنان بمطار واحد ولكننا بحاجة الى مخطط توجيهي عام جديد للنقل الجوي في لبنان على مستوى كل الأجواء اللبنانية كونه لا يمكن بناء مطار جديد من دون دراسات”.

وتابع، “المطار يحتاج لأكثر من 100 مليون دولار للصيانة ومجلس الانماء والاعمار سيبدأ بعملية إعادة العمل بالـfast track التي ستزيد من القدرة الاستيعابية بنحو 3 مليون مسافر إضافي”.

وأضاف حمية، “الخردة في مرفأ بيروت ستتم ازالتها بغضون شهرين والهدف تحرير مئات الاف الأمتار إفساحاW في المجال للشركات الاستثمارية”.