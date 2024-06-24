الوزير حمية: ما يحصل هو حرب نفسية ضدّ لبنان

أكد وزير الأشغال علي حمية بعد الجولة في المطار أن “تقرير صحيفة “تلغراف” هو تشويه لسمعة مطار بيروت وسنتقدم بدعوى قانونية ضدها لأنها عملت على استهداف لبنان ككل معنوياً وليس فقط المطار”.

وأشار إلى ان “مرافق الدولة من مطارات وموانئ مفتوحة أمام الدبلوماسيين لأي زيارة والجيش الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية كما أنه يحلق أيضاً فوق مطار بيروت الدولي وهذه الانتهاكات مستمرة”.

ولفت إلى ان “بحثت مع رئيس الوزراء ووزارة العدل ومحامين رفع دعوى قضائية ضد صحيفة التليغراف وما يحصل هو حرب نفسية ضدّ لبنان لكننا أثبتنا أن مقال “تلغراف” سخيف”.

وشدد على أن ” هناك هيئة بريطانية معنية بالنقل زارت مطار بيروت قبل 6 أشهر واطلعت على كافة أركانه وكان من الأجدى بصحيفة “تلغراف” الاستناد إلى تلك الهيئة كمصدر في مقالها وليس إلى جهات مجهولة وغير معروفة”.