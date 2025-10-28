الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
الوزير حيدر: الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة يركز على مصلحة لبنان في التفاوض غير المباشر مع إسرائيل

منذ 3 ساعات
وزير العمل محمد حيدر

أكد وزير العمل محمد حيدر أن هناك اتفاقًا بين الرؤساء الثلاثة على مقاربة موضوع التفاوض غير المباشر مع إسرائيل بـ”تأنٍ ودراية”، مع التأكيد على حفظ حق لبنان في كل الخطوات المقبلة.

وأشار حيدر في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان” إلى أن المقاربة الإعلامية لا تعكس الواقع، مشدّدًا على ضرورة التركيز أولاً على المصلحة الداخلية للبنان، وحماية السيادة والاستقرار من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية قبل أي التزامات خارجية.

ورداً على سؤال حول الضغوط الأميركية والخارجية، اعتبرها جزءًا من النقاش، موضحًا أنّ القرار النهائي للحكومة اللبنانية يُتخذ بعد عرضه في جلسات مجلس الوزراء لدراسة أي نقاط خلافية.

وعن مشاركته في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لمناقشة طرح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول التفاوض غير المباشر، رفض حيدر الإجابة، مؤكّدًا أنّ الأمر متروك للنقاش بين الرؤساء الثلاثة واتخاذ القرار المناسب.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

