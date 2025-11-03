الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
الوزير حيدر بحث مع الأمم المتحدة ومعهد أوروبي سبل تعزيز فرص العمل وتأهيل الشباب

منذ ساعة واحدة
وزير العمل محمد حيدر

وزير العمل محمد حيدر

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم في مكتبه، المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، حيث جرى عرض لبرامج الأمم المتحدة في لبنان، وتم البحث في آليات تعزيز التعاون بين مكتب الأمم المتحدة في بيروت ووزارة العمل، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع المشتركة الهادفة إلى دعم سوق العمل.

كما استقبل الوزير حيدر وفداً من المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية برئاسة السيد مارك دكرغاريو، وتم خلال اللقاء البحث في السبل الكفيلة باستفادة الوزارة من خبرات المعهد في مجال التدريب والتأهيل المهني، بما يساهم في تمكين الشباب اللبناني من الانخراط في سوق العمل، لا سيما في القطاعات المطلوبة في مرحلة إعادة الإعمار.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

