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الوزير "رائد خوري" يكشف تفاصيل هامة عن منصة "صيرفة"!

21 - مايو - 2021
الوزير السابق رائد خوري

الوزير السابق رائد خوري

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اكد وزير الاقتصاد الاسبق رائد خوري ان منصة “صيرفة” لن تسحب الدولارات او الاموال من السوق بل ستنظمها، كما ان الصرافين سيستمرون في عمليات البيع والشراء.

واشار عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان هذه المنصة لن تكون جزءا من السوق السوداء، اذ انه من خلال المصارف سيتم تسجيل كافة عمليات البيع والشراء، الامر الذي يحول دون الاحتكار والتلاعب، معتبرا ان اهمية “صيرفة” لا تتوقف على تأمين حاجات التجار، بل على وضع حدّ لاحتكار العملة اكانت الليرة او الدولار.

وسئل: هل ستساهم المنصة في تهدئة السوق؟

اجاب خوري: انها ستؤدي الى وقف “الذبذبات” في السوق، ولكن لا يمكن لـ”صيرفة” ان تسيطر على اي موجة، ليست عصا سحرية، بل تساهم في ضبط الهبوط والارتفاع السريع لسعر الدولار بين ليلة وضحاها”. محذرا من استمرار انخفاض الاحتياطي في العملات الاجنبية، سيؤدي الى المزيد من تدهور الليرة.

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