الوزير رجي يلتقي إعلاميين: حرية الإعلام وحماية حقوق المغتربين على رأس الأولويات

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وفدًا من جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” برئاسة الإعلامي أسعد بشارة، حيث تم بحث القضايا المحلية والإقليمية الراهنة.

وأشاد الوفد بـ”الأداء المميز للوزير رجي”، معتبرين أنه نقل الوزارة من مرحلة مظلمة إلى مرحلة من العمل الفاعل والمشرق.

بدوره، شدد رجي على أهمية الإعلام الحر في لبنان ودوره في التغيير وبناء الوطن، مؤكداً على حرصه على ضمان حقوق المغتربين في الاقتراع داخل لبنان، بعد إحالته مشروع قانون إلغاء المادتين المتعلقتين باقتراعهم، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية.

وفيما يخص العلاقات الإقليمية، اعتبر رجي أن العلاقات اللبنانية – السورية شهدت انطلاقة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرًا إلى أن لبنان يسعى لعلاقات جيدة مع كل الدول بما فيها إيران، شرط احترام سيادته.

كما تطرق إلى التطورات في غزة، معربًا عن قلقه من احتمال تصعيد إسرائيلي جديد، وأكد موقف لبنان الثابت في رفض أي تفاوض مباشر مع إسرائيل والاكتفاء بالتواصل لمعالجة النقاط الحدودية المختلف عليها.

وفي ختام اللقاء، استعرض رجي الورشة الإصلاحية التي أطلقها في الوزارة لإعادة تنظيم الهيكلية الإدارية وتعزيز فعالية العمل الدبلوماسي، بما يعيد للوزارة دورها الطبيعي في حماية مصالح لبنان في الخارج.