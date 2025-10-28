الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
الوزير رجّي: جريمة المرفأ لن تُطوى والسكوت عنها جريمة أكبر

منذ 6 دقائق
انفجار مرفأ بيروت

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفدًا من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين وضعوه في أجواء آخر مستجدات قضيتهم بعد مرور أكثر من خمس سنوات على المأساة.

وطلب الوفد من الوزير رجّي التدخل لتأمين موعد مع سفير بلغاريا في لبنان، من أجل نقل مطلبهم بشأن تجاوب السلطات البلغارية مع طلب لبنان تسليم مشغّل سفينة “روسوس” إيغور غريتشوشكين، الموقوف في صوفيا، لما يمكن أن يشكله من مفتاح أساسي في كشف حقيقة الجهة التي تقف خلف شحنة النيترات.

وأكد أعضاء الوفد ثقتهم في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا الانفجار في ظل العهد والحكومة الجديدين، مشددين على أنّ تسليم غريتشوشكين إلى القضاء اللبناني خطوة ضرورية في مسار كشف الحقيقة الكاملة.

من جهته، اعتبر الوزير رجّي أنّ “كل الكلام لا يفي وجع الأهالي حقه”، مؤكداً أنّ قضيتهم هي “قضية شعب”، ومشدداً على أنّ “انفجار المرفأ جريمة كبرى، لكن السكوت عنها وعرقلة كشف الفاعلين والمتورطين ومحاسبة المسؤولين هو الجريمة الأكبر”.

ووعد الوزير رجّي الأهالي بمتابعة طلبهم لدى السفارة البلغارية، وبأنّ وزارة الخارجية مستمرة في القيام بكل ما يلزم في هذا الملف بالتنسيق مع وزارة العدل.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

