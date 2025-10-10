الوزير رسامني يطلق خطة الشتاء بالتعاون مع الأمم المتحدة

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور فايز رسامني الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو على رأس وفد مرافق، حيث جرى خلال اللقاء البحث في أوجه التعاون القائم بين الوزارة والبرنامج وسبل تطويره بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في لبنان.

وتناول النقاش المشاريع المشتركة التي يواكبها البرنامج بالتنسيق مع الوزارة، لا سيما تلك الهادفة إلى تحسين البنى التحتية وتعزيز القدرات المؤسساتية في القطاعات المرتبطة بعمل الوزارة. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التعاون والشراكة بين الجانبين لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في خدمة المواطن والمصلحة العامة.

وفي سياق متصل، عقد الوزير رسامني اجتماعاً موسعاً مع الفرق الفنية التابعة للوزارة، في إطار الاستعدادات المكثفة لمواكبة موسم الشتاء المقبل وضمان الجهوزية التامة لشبكات البنى التحتية في مختلف المناطق اللبنانية.

وشدد رسامني على أهمية العمل الوقائي والاستباقي لمواجهة التحديات التي قد ترافق العواصف والأمطار الغزيرة، لافتاً إلى أن الوزارة باشرت تنفيذ خطة شاملة تتضمن تنظيف وتعزيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية، وصيانة القنوات المكشوفة والمغلقة، وإزالة المخلفات وتنظيف الريغارات والعبارات، بما يضمن تدفق المياه بشكل طبيعي ويحول دون تكرار الفيضانات.

ودعا الوزير إلى متابعة دقيقة لمجاري السيول والأنفاق والممرات الجانبية، مشدداً على ضرورة معالجة أي عوائق أمام حركة المياه، خصوصاً في النقاط السوداء والمواقع الحساسة التي شهدت مشاكل في الأعوام السابقة. وأكد أن الأشغال الجارية تشمل مواقع أساسية على امتداد الطرقات الدولية والرئيسية والفرعية، بالتنسيق مع الإدارات المعنية والبلديات، حرصاً على سلامة المواطنين وتأمين حركة السير خلال فصل الشتاء.