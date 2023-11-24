الوزير سلام بحث مع وزيرة التنمية القطرية تفاصيل الأزمة في لبنان

زار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند، في مقر الوزارة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأطلع سلام الوزيرة المسند على بعض تفاصيل الأزمة في لبنان وكذلك على مشكلات الأسر اللبنانية في ظل الأزمة.

كذلك، إطلع سلام من الوزارة القطرية على خبرات دولة قطر في مجال التمنية الاجتماعية، حيث تبادلا وجهات النظر وتباحثا بما يعود في النفع على البلدين الشقيقين في مجال التنمية تحديداً المبادرات الإنتاجية ودعم الأسرة.

واختتم سلام زيارته قطر، بلقاء وزيرة التنمية الإجتماعية، وكان التقى خلال زيارته عددا من المسؤولين القطريين.