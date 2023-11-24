الجمعة 10 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 24 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الوزير سلام بحث مع وزيرة التنمية القطرية تفاصيل الأزمة في لبنان

منذ ساعة واحدة
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

A A A
طباعة المقال

زار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند، في مقر الوزارة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأطلع سلام الوزيرة المسند على بعض تفاصيل الأزمة في لبنان وكذلك على مشكلات الأسر اللبنانية في ظل الأزمة.

كذلك، إطلع سلام من الوزارة القطرية على خبرات دولة قطر في مجال التمنية الاجتماعية، حيث تبادلا وجهات النظر وتباحثا بما يعود في النفع على البلدين الشقيقين في مجال التنمية تحديداً المبادرات الإنتاجية ودعم الأسرة.

واختتم سلام زيارته قطر، بلقاء وزيرة التنمية الإجتماعية، وكان التقى خلال زيارته عددا من المسؤولين القطريين.

    المزيد من أخبار لبنان

    قوات اليونيفيل عند الحدود الجنوبية للبنان
    السفارة الأمريكية: حدود لبنان الجنوبية شهدت "12 ساعة من الهدوء"
    النائب سامي الجميل
    سامي الجميل: لبنان يمر بأوقات دقيقة علينا أن نواكبها
    وزارة الصحة
    احذروا الفوسفور الأبيض.. تعليمات هامة من وزارة الصحة لأهالي جنوب لبنان

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    حدث خطير في بيت ياحون.. استشهاد مجموعة قيادية في حزب الله من بينهم نجل "محمد رعد"
    مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "ستيوارت سيلدويتز"
    بعد تصريحاته الأخيرة عن النبي محمد.. ماذا حصل للمسؤول الأسبق بإدارة أوباما ؟
    خلال تشييع نجل النائب محمد رعد
    تشييع نجل النائب محمد رعد.. صفي الدين: معركة غزة من أشرف المعارك ونتنياهو عاجز