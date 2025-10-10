الوزير شحادة في لقاء حواري في الـAUB: لبنان قادر على أن يصبح مركزاً إقليمياً للابتكار الرقمي

عقد فرع IEEE الطلابي في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، بالتعاون مع IEEE Lebanon Section وكلية مارون سمعان للهندسة والعمارة، لقاءً حوارياً في حرم الجامعة جمع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة مع طلاب وأساتذة ومهتمين بمجالات التكنولوجيا والابتكار.

تم خلال اللقاء عرض ومناقشة خارطة طريق شاملة لتطوير قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، في أجواء تفاعلية ركزت على تبادل الأفكار والحلول العملية بين الوزير والحضور، بهدف بلورة رؤية وطنية متكاملة للنهوض بالتحول الرقمي في البلاد.

وتناول النقاش التحديات في قطاعي الطاقة والاتصالات، بما في ذلك استقرارية الشبكة الكهربائية وتحديث البنية التحتية للاتصالات، مع عرض حلول تقنية مرتكزة على الذكاء الاصطناعي مثل إدارة الأحمال، العدادات الذكية، الصيانة التنبؤية، وتحسين شبكات الألياف والجيل الخامس.

وأكد شحادة أن لبنان يمتلك رأسمالاً بشرياً متميزاً يشكل قاعدة قوية لتحقيق الريادة في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الطاقات البشرية المؤهلة في الداخل والاغتراب قادرة على جعل لبنان مركزاً إقليمياً للابتكار الرقمي إذا ما توفرت خارطة طريق واضحة والتزام سياسي مستدام.

وتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع العام في مجال التحول الرقمي، وفي مقدمتها ضعف البنية التحتية الرقمية، والتفكك الإداري، واعتماد أنظمة وإجراءات قديمة، وفقدان الثقة بين المواطن والدولة، معتبراً أن تجاوزها يتطلب تخطيطاً استراتيجياً وإدارة تنفيذية مرنة تستفيد من خبرات اللبنانيين في الداخل والمهجر.

كما عرض شحادة مجموعة من المبادرات العملية، من أبرزها إطلاق “قمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي – لبنان 2025”، التي ستجمع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات والاغتراب لتوحيد الرؤية وتحديد الأولويات، إلى جانب مشاريع وطنية تشمل:

رقمنة خدمات الملكية الفكرية.

تطوير حلول السلامة المرورية الذكية.

استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد عبر أنظمة تحليل بيانات ولوحات شفافة.

مشاريع التنمية المستدامة الرقمية لإدارة الطاقة والمياه والنفايات.

تعزيز الأمن السيبراني وتوحيد الضوابط بين الوزارات.

برامج لمحو الأمية الرقمية ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية والعامة.

وختم شحادة بالتأكيد أن خارطة الطريق للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ليست شعاراً بل مسار عمل وطني طويل الأمد، يرتكز على الشفافية والمساءلة والشراكة والنتائج الملموسة، معرباً عن تفاؤله بقدرة لبنان على تحويل التحديات إلى فرص عبر تعاون الدولة والقطاع الأكاديمي والخاص والاغتراب.