الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الوزير شحادة في لقاء حواري في الـAUB: لبنان قادر على أن يصبح مركزاً إقليمياً للابتكار الرقمي

منذ 9 دقائق
وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة

وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة

A A A
طباعة المقال

عقد فرع IEEE الطلابي في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، بالتعاون مع IEEE Lebanon Section وكلية مارون سمعان للهندسة والعمارة، لقاءً حوارياً في حرم الجامعة جمع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة مع طلاب وأساتذة ومهتمين بمجالات التكنولوجيا والابتكار.

تم خلال اللقاء عرض ومناقشة خارطة طريق شاملة لتطوير قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، في أجواء تفاعلية ركزت على تبادل الأفكار والحلول العملية بين الوزير والحضور، بهدف بلورة رؤية وطنية متكاملة للنهوض بالتحول الرقمي في البلاد.

وتناول النقاش التحديات في قطاعي الطاقة والاتصالات، بما في ذلك استقرارية الشبكة الكهربائية وتحديث البنية التحتية للاتصالات، مع عرض حلول تقنية مرتكزة على الذكاء الاصطناعي مثل إدارة الأحمال، العدادات الذكية، الصيانة التنبؤية، وتحسين شبكات الألياف والجيل الخامس.

وأكد شحادة أن لبنان يمتلك رأسمالاً بشرياً متميزاً يشكل قاعدة قوية لتحقيق الريادة في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الطاقات البشرية المؤهلة في الداخل والاغتراب قادرة على جعل لبنان مركزاً إقليمياً للابتكار الرقمي إذا ما توفرت خارطة طريق واضحة والتزام سياسي مستدام.

وتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع العام في مجال التحول الرقمي، وفي مقدمتها ضعف البنية التحتية الرقمية، والتفكك الإداري، واعتماد أنظمة وإجراءات قديمة، وفقدان الثقة بين المواطن والدولة، معتبراً أن تجاوزها يتطلب تخطيطاً استراتيجياً وإدارة تنفيذية مرنة تستفيد من خبرات اللبنانيين في الداخل والمهجر.

كما عرض شحادة مجموعة من المبادرات العملية، من أبرزها إطلاق “قمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي – لبنان 2025”، التي ستجمع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات والاغتراب لتوحيد الرؤية وتحديد الأولويات، إلى جانب مشاريع وطنية تشمل:

رقمنة خدمات الملكية الفكرية.

تطوير حلول السلامة المرورية الذكية.

استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد عبر أنظمة تحليل بيانات ولوحات شفافة.

مشاريع التنمية المستدامة الرقمية لإدارة الطاقة والمياه والنفايات.

تعزيز الأمن السيبراني وتوحيد الضوابط بين الوزارات.

برامج لمحو الأمية الرقمية ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية والعامة.

وختم شحادة بالتأكيد أن خارطة الطريق للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ليست شعاراً بل مسار عمل وطني طويل الأمد، يرتكز على الشفافية والمساءلة والشراكة والنتائج الملموسة، معرباً عن تفاؤله بقدرة لبنان على تحويل التحديات إلى فرص عبر تعاون الدولة والقطاع الأكاديمي والخاص والاغتراب.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري الدكتور فادي مكي
الوزير مكي يرعى إطلاق أول شبكة وطنية للذكاء الاصطناعي في لبنان
من توقيع اتفاق الشراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية
بقيمة مليون جنيه إسترليني.. شراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية
وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى
اليرزة محور لقاءات دفاعية.. تعاون أميركي وتشريعي وإغاثي

الأكثر قراءة

قائد الجيش العماد رودولف هيكل
قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح
الياس بو صعب
بو صعب: حصرية السلاح بيد الدولة أولوية… وباسيل مدعو إلى مراجعة خياراته
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري في بيروت غداً.. فهل يلتقي الرئيس بري؟