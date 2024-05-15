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الوزير شقير استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وتم البحث في آخر المستجدات

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 15 - مايو - 2024 6:12 مساءً
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استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، اليوم الاربعاء، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرانشيسكا في زيارة وداعية، حيث جرى البحث في أخر المستجدات السياسية والاقتصادية في البلاد ومتطلبات إعادة لبنان إلى طريق التعافي والنهوض.

وقد أكد شقير لفرانشيسكا ضرورة مساعدة المجتمع الدولي وخصوصاً الأمم المتحدة لبنان والوقوف الى جانبه لمعالجة أزماته المتعددة.

وشدد شقير في هذا الإطار، على الحاجة الماسة لانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة، يكون من أولويتهما تنفيذ الإصلاحات الشاملة، ووضع حلول سريعة للملفات الاقتصادية والاجتماعية عبر إقرار برنامج تعافي مالي واقتصادي موثوق وعادل، وإعادة هيكلة المصارف لتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني والمساعدة في إطلاق برامج للحماية الإجتماعية وكذلك بشكل أساسي معالجة ملف النزوح السوري.
وفي نهاية اللقاء قدم شقير لفرانشيسكا ميدالية الهيئات الإقتصادية اللبنانية.

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