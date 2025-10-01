الوزير فايز رسامني: نسعى لجعل لبنان منصة استراتيجية تربط الأسواق الإقليمية والدولية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث فرص الاستثمار وآليات تمويل القطاع الخاص في مشاريع استراتيجية.

وتناول اللقاء ملفات أساسية مثل: مطار القليعات، مرفأ بيروت، مرفأ طرابلس، أوتوستراد خلدة – العقيبة، والطرق الدولية من المرفأ إلى المصنع والحدود الشمالية.

وأكد رسامني أهمية تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي، مشددًا على سعي الوزارة لخلق بيئة استثمارية عادلة وشفافة، وجعل لبنان منصة استراتيجية تربط الأسواق الإقليمية والدولية، ويكون القطاع الخاص شريكًا فاعلًا في تطوير البنى التحتية ودفع المشاريع الوطنية الحيوية قدمًا.