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الوزير فياض إلى سوريا غداً.. ماذا في تفاصيل الزيارة؟

منذ ساعة واحدة
وزير الطاقة والمياه وليد فياض

وزير الطاقة والمياه وليد فياض

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يقوم وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض يومي الإثنين والثلاثاء 3 و 4 حزيران 2024 بزيارة رسمية إلى سوريا يلتقي خلالها وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف ويرأس معه بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني السيد نصري خوري اجتماع اللجنة اللبنانية السورية المشتركة لقطاع المياه حيث سيجري البحث في المتابعات الدورية لآليات تطبيق اتفاقيتي نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي وسبل الحفاظ على بيئة الأحواض المشتركة واستثمارها بطريقة مستدامة وعادلة كما وبأمور مستجدة كالتعاون في سبيل الحدّ من فيضان النهر الكبير على السهول الزراعية في عكار و أعباء النزوح و كيفية التعاون الوثيق مع الحكومة السورية بهذه المواضيع بالإضافة إلى المشاريع المزمع انشاؤها لناحية الصرف الصحي والري وسبل تمويلها بحضور خبراء ومستشارين في مجال الموارد المائية من كلا البلدين.

وسيلتقي معالي الوزير الدكتور وليد فياض على هامش الزيارة الرسمية بوزير النفط السوري فراس قدور وكذلك وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل للبحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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