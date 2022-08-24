الوزير فياض: اتفاقات الاستكشاف ليست بخطر رغم رحيل novatek

صدر عن وزير الطاقة والمياه وليد فياض البيان التالي:

يهم وزير الطاقة والمياه أن يؤكد على أنه بالرغم من إبلاغ صاحب الحق غير المشغل في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية شركة Novatek Lebanon SAL (بنسبة مشاركة 20% في كل رخصة بترولية) الوزير وهيئة إدارة قطاع البترول بقراره الانسحاب من الاتفاقيتين العائدتين للرقعتين 4 و9 فإن أحكام الاتفاقيتين وعلى الرغم من انسحاب أحد أصحاب الحقوق منهما تضمن الإجراءات الآيلة الى المحافظة على الاتفاقيتين قائمتين بين الدولة وصاحبي الحق الاخرين بمن فيهما المشغل، وأن المشغل سوف ينفذ الأنشطة البترولية في الرقعة رقم 9 وفقًا لخطة الاستكشاف الموافق عليها من قبل الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة.

كما يؤكد الوزير أن العمل جارٍ الآن على تنفيذ هذه الإجراءات وإتمامها وفقًا للقوانين المرعية الاجراء ولأحكام الاتفاقيتين ذات الصلة.

وبالتالي يوضح الوزير أن صاحب الحق غير المشغل في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية شركة Novatek Lebanon SAL (بنسبة مشاركة 20% في كل رخصة بترولية) كان قد تقدم بكتاب الى وزير الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول يبلغهما بموجبه بقرار صاحب الحق غير المشغل شركة Novatek Lebanon SAL الانسحاب من الاتفاقيتين عند نهاية مدة الاستكشاف الأولى في كل من الرقعين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية الممددة بموجب قوانين تعليق المهل العقدية حتى 22 تشرين الأول 2022، وذلك وفقًا لقرار صادر عن إدارة الشركة المستند الى عدة عوامل منها الجوانب الاقتصادية والمالية ولا سيما المخاطر السياسية الدولية وفقًا لما جاء في كتاب صاحب الحق غير المشغل.

وبعد ورود كتاب صاحب الحق المنوه عنه أعلاه قدّم صاحب الحق المشغل شركة TotalEnergies EP Liban SAL وصاحب الحق غير المشغل شركة Eni Lebanon B.V في هاتين الرقعتين الى الوزير والى هيئة إدارة قطاع البترول كتابين صادرين عن كل منها يفيدان بموجبهما أنه بعد تبلغ الوزير والهيئة كتاب صاحب الحق غير المشغل شركة Novatek Lebanon SAL فإن صاحب الحق المشغل والذي لديه نسبة مشاركة 40 في الماية في كلتا الاتفاقيتين العائدتين للرقعة رقم 4 والرقعة رقم 9 في المياه البحرية اللبنانية لا يزال ملتزماً بتوقيع الملحقين التعديليين للاتفاقيتين والمتعلقين بتمديد مدة الاستكشاف الأولى في كلتا الرقعتين وفقاً لما تم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 21 تاريخ 5 أيار 2022 الصادر بناء على طلب أصحاب الحقوق، وأنه في ما يتعلق بالرقعة رقم 9 فإن صاحب الحق المشغل وفور نفاذ المستندات القانونية المتعلقة بتمديد مدة الاستكشاف الأولى سوف يقدم الى وزير الطاقة والمياه كفالة الالتزام بالحد الأدنى لموجبات العمل تشمل كامل مدة الاستكشاف هذه عملاً بالقوانين المرعية الاجراء والاتفاقية.

وقد تضمّن الكتاب المرسل من صاحب الحق غير المشغل شركة ENI Lebanon SAL ذات مضمون كتاب المشغل المذكور أعلاه.