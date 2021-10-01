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الوزير فياض استقبل السفيرة الأميركية وعرض معها ظروف قطاع الطاقة

1 - أكتوبر - 2021
وليد فياض

وليد فياض

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استقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا في مكتبه بالوزارة، في اجتماع دام لأكثر من ساعة، تناول البحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة لدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة، وخصوصا في قطاع الطاقة.

وشرح فياض للسفيرة الاميركية حصيلة التنسيق والعمل والإتصالات التي أجراها مع وزراء مصر والاردن وسوريا، والظروف التي قادت الى زيارته المقررة الى القاهرة وعمان في القريب العاجل.

وشكر شيا على “الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة لمساعدة لبنان في هذا القطاع وتذليل العقبات في ما يخص قانون قيصر، والجهود التي بذلتها السفيرة مع البنك الدولي وخصوصا أن الولايات المتحدة الاميركية هي من أكبر المساهمين في هذه المؤسسة، ما أدى الى فتح الطريق أمام تقدم إتفاقية التمويل للمشروع”.

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