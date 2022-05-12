الوزير فياض: الحكومة منحت تراخيصاً لأحد عشر مشروعا للطاقة الشمسية

قال وزير الطاقة وليد فياض إن الحكومة أصدرت تراخيص لأحد عشر مشروعا ينتج كل منها 15 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وأضاف فياض خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هذه الشركات سيتعين عليها توفير تمويل في غضون عام، مشيرا إلى أن ذلك سيكون “مؤشرا جيدا” للمجتمع الدولي الذي يطالب لبنان بإصلاح قطاع الطاقة.

من جهة أخرى أعلن مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في بيان بأن “مجلس الوزراء وافق في جلسته اليوم على الخطة التي تقدم بها وزير العمل، وهي خطة استراتيجية لثلاث سنوات ولا تكلف الدولة أي مبلغ، وتمكن الوزير بيرم من تأمين الطاقة الشمسية للوزارة والتفاوض مع الجهات المانحة وتجهيز الوزارة بكاملها من أجل التحول الرقمي الكامل، وصولاً الى اعتماد المعاملة الرقمية تسهيلا لمعاملات المواطنين.

وتطوير نظم الاستخدام والتوظيف والتدريب المهني المعجل للبنانيين، بما يتوافق واحتياجات سوق العمل في هذا الظرف الصعب، وهذا يعتبر اول انجاز تقوم به وزارة في لبنان على هذا المستوى وبلا اي تكلفة على الخزينة اللبنانية على الاطلاق. وشكر بيرم الخبراء والجمعيات الذين ساهموا في هذا الانجاز بتطوع كامل منهم”.