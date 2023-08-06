الوزير فياض: ما أهمية وهدف لقاء الديمان في هذا التوقيت؟

أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “لم يدع لأي لقاء في الديمان”.

وإذ ثمّن فياض “دور البطريركية الوطني”، سأل عن “الأهمية والهدف من هذا اللقاء في هذا التوقيت خصوصاً في ظل غياب رئيس للبلاد وعمل الحكومة المحصور برئيسها وبالوزراء، ولاسيما أنه سبق لنا ان طرحنا حلولاً لأصول العمل الحكومي الدستوري في ظل غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال في نطاقها الضيق”.

يشار إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان قد أكد للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال زيارة قام بها الأربعاء الماضي، إلى الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، “ألا طموح لدى أيّ من الوزراء بأن يأخذ صلاحيات أحد”.

وأضاف ميقاتي: “تحدّثت مع الراعي وكان هناك اقتراح أن ندعو للقاء وزاري صباح الثلاثاء في الديمان”، وتابع: “نحن نعمل بوطنية كي نبقي هذه الدولة قائمة وننادي لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن من أجل إعادة انتظام المؤسسات”.

وقال رئيس الحكومة: “الأمور التي تجمعنا أكثر بكثير ممّا يفرقنا وكل المواضيع المطروحة تهمّ جميع اللبنانيين من دون استثناء”، وأشار ميقاتي إلى أنّه “مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين لا الدواء ولا الرواتب وعلينا أن نعمل كيد واحدة لإنقاذ هذا البلد”.