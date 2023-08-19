الوزير كلاس: إشارات خارجية "غير إيجابية" بدأت تلوح في الأفق

دعا وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس المسؤولين والغيورين على اللجنة الأولمبية اللبنانية، الى التحلّي بالروح الوطنية وتغليب مصلحة لبنان ومستقبل رياضييه على أي شيء آخر، كما دعا رؤساء الاتحادات والأندية ولجنة الشباب والرياضة النيابية وأصدقاء الرياضة على اختلافهم الى التحرك والضغط لحل الازمة.

وقال كلّاس أن إشاراتٍ خارجية غير إيجابية بدأت تلوح في الأفق، وهي تأتي في ظل استمرار التنازع غير المجدي، والذي سيؤدي الى اسقاط الرياضة اللبنانية ككل في أتونٍ لا يريد احد الوقوع فيه.

وتابع كلّاس “لا أزال أطالب من موقع الحرص الوطني والمسؤولية الرياضية الجميع بأن يضعوا المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، وادعوهم لان يجلسوا معاً لحوارٍ بلا شروط ولا يُغلّب أحداً على أحد ويحفظ قاماتٍ ومقامات الجميع الذين هم أعمدة الكيان الرياضي اللبناني، واضع نفسي ووزارة الشباب والرياضة في خدمة مصالحةٍ مرجوّة سريعة تُقفل الأبواب أمام كلّ خطر يهدد استمرار عمل اللجنة التي نعتبرها ايقونة لبنان الرياضية وواجهته الى العالم، وأكرر دعوة الجميع الى التحاور والاتفاق العاجل على صيغة تضع حدا لإشكاليات الازمة وما نتج عنها، وتحفظ قيم الرياضة والحركة الرياضية وتبعدها عن الانقسامات”.

واعتبر كلاس “ان انقاذ اللجنة الأولمبية هو مسؤولية وطنية يتحملها جميع المعنيين المباشرين بالرياضة، مع كامل الاحترام للأنظمة والقوانين الدولية والمحلية الناظمة للحركة الرياضية”.