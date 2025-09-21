الوزير مرقص: رغم الاعتداءات الاسرائيلية لن تطفأ شمعة لبنان الجديد

كتب وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص عبر منصة “إكس”: “رغم الاعتداءات الاسرائيلية التي لا توفّر العائلات الآمنة والأطفال، لن تطفأ شمعة لبنان الجديد في هذا العهد الرئاسي، شمعة الأمل والرجاء والعمل”.

من جهتها، كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على منصة “إكس”: “في الوقت الذي تبذل فيه الدولة اللبنانية كل الجهد لتحقيق الأمن دبلوماسياً وعسكرياً، تستكمل إسرائيل جرائم الحرب الموصوفة، وآخرها غارة على بنت جبيل حصدت خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال أبرياء: سيلين، هادي وأسيل. أطفال حلموا بالحياة فقُتلوا بوحشية. ما جرى جريمة موصوفة بحق المدنيين ورسالة ترهيب تستهدف أطفال الجنوب وكل لبنان. الرحمة للشهداء والعزاء لعائلاتهم”.