الأحد 29 ربيع الأول 1447 ﻫ - 21 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الوزير مرقص: رغم الاعتداءات الاسرائيلية لن تطفأ شمعة لبنان الجديد

منذ ساعة واحدة
وزير الاعلام بول مرقص

وزير الاعلام بول مرقص

A A A
طباعة المقال

كتب وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص عبر منصة “إكس”: “رغم الاعتداءات الاسرائيلية التي لا توفّر العائلات الآمنة والأطفال، لن تطفأ شمعة لبنان الجديد في هذا العهد الرئاسي، شمعة الأمل والرجاء والعمل”.

من جهتها، كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على منصة “إكس”: “في الوقت الذي تبذل فيه الدولة اللبنانية كل الجهد لتحقيق الأمن دبلوماسياً وعسكرياً، تستكمل إسرائيل جرائم الحرب الموصوفة، وآخرها غارة على بنت جبيل حصدت خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال أبرياء: سيلين، هادي وأسيل. أطفال حلموا بالحياة فقُتلوا بوحشية. ما جرى جريمة موصوفة بحق المدنيين ورسالة ترهيب تستهدف أطفال الجنوب وكل لبنان. الرحمة للشهداء والعزاء لعائلاتهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    وزير الداخلية يستنكر مجزرة بنت جبيل: الاعتداء يمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية
    وزير الاتصالات شارل الحاج
    وزير الاتصالات عن مجزرة بنت جبيل: جريمة نكراء ينبغي أن تهز وجدان البشرية
    وزير العمل محمد حيدر
    وزير العمل عن مجزرة بنت جبيل: إرادة أبناء الجنوب أقوى من آلة الإجرام

    الأكثر قراءة

    الرئيس جوزاف عون
    إنجاز لبناني.. وهذا ما سيتحدّث عنه الرئيس عون!
    علما السعودية ولبنان
    السعودية تبلغ لبنان بشروطها لعودة المستثمرين إلى بيروت!
    الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس
    رسالة إلى لبنان... عشيّة زيارة أورتاغوس!