الوزير مرقص: مجلس الوزراء أقرّ الترخيص لـ"ستارلينك" وعيّن الهيئتين الناظمتين للاتصالات والكهرباء

منذ ساعة واحدة
وزير الاعلام بول مرقص

أشار وزير الإعلام المحامي بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء، الى أن “رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون أكّد أنّ إقرار مشروع الموازنة أمر أساسيّ، وانه سيشارك في القمّة العربيّة التي أعلن عنها بعد العدوان الإسرائيلي على قطر”.

وذكر مرقص بأن “رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أنّ اللقاء مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان تركّز على مؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي ومؤتمر الإستثمار “بيروت 1”.

وأعلن أن “مجلس الوزراء أقر الترخيص لشركة ستارلينك لبنان لتقديم خدمات توزيع الانترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة “Space X”، كما عيّن ​مجلس الوزراء​ الهيئة النّاظمة لكلّ من قطاعَي الاتصالات والكهرباء”.

وأشار الى أنه تم ارجاء البتّ في مطمر الجديدة.

وأوضح أن “ملف الجمارك لم يكن مطروحا على طاولة مجلس الوزراء”.

وردا على سؤال، أكد مرقص أن “مجلس النواب هو المسؤول عن تعديل قانون الإنتخابات، ووزير الداخليّة أكّد ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها”.

