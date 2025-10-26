الوزير مرقص من الدوحة: قطر منارة حوار وصناعة أمل في زمن العواصف

في زيارة رسمية إلى الدوحة، كتب وزير الإعلام اللبناني المحامي الدكتور بول مرقص مقالاً في صحيفة “الوطن” القطرية، أشاد فيه بدور قطر الريادي عربياً ودولياً، واصفاً إياها بأنها “منارة حوار في زمن الانقسام وركيزة أمل في زمن العواصف، ومركز لصناعة مستقبل عربي مشرق”.

وأضاف مرقص أنّ قطر ليست مجرد مشروع دولة ناجحة، بل مشروع بناء متواصل في الإنسان والسياسة والاقتصاد والإعمار، مشدّداً على أن جوهر قوتها يكمن في ديبلوماسيتها الناعمة التي تعمل بصمت ولكن تصنع الفرق، وتأتي بالحلول وتطلق المبادرات التي تجمع ولا تفرّق.

وتوقف عند “البصمات التي لا تُمحى للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في لبنان، والمواقف التي لا تُنسى، وكذلك الدور المتجدد للشيخ تميم بن حمد آل ثاني”، مؤكداً أن قطر كانت وما زالت نقطة التقاء وملاذاً آمناً للحوار والسلام.

وختم مرقص قائلاً:

> “اليوم، وأنا في زيارة أخويّة للدوحة، أحمل في قلبي تقديراً كبيراً لهذه الأرض الكريمة، وامتناناً لقيادتها الحكيمة وشعبها الأصيل.

بين قطر ولبنان صلة وجدان وقيم مشتركة، وأعتزّ بما تقدّمه قطر من دعم ورعاية للجالية اللبنانية على أرضها، التي وجدت فيها بيتاً ثانياً، وأرضاً للأمان والأحلام والفرص.”