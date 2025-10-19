الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
الوزير مرقص من الفاتيكان: إنه يوم عظيم للبنان!

منذ 4 دقائق
وزير الاعلام بول مرقص

كتب وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص عبر منصة ” اكس” خلال مشاركته في احتفال تقديس المطران اغناطيوس مالويان في الفاتيكان: “إنه يوم عظيم في الفاتيكان، حيث الاحتفال الرسمي في ساحة القديس بطرس بمناسبة إعلان قداسة سبعة طوباويين، في عدادهم المطران إغناطيوس مالويان من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية: فيض من خير السماء يُغدق اليوم على الكنيسة، وعلى المؤمنين، وعلى لبنان… بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية ووفود من لبنان”.

