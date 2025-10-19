الوزير مرقص من الفاتيكان: إنه يوم عظيم للبنان!

كتب وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص عبر منصة ” اكس” خلال مشاركته في احتفال تقديس المطران اغناطيوس مالويان في الفاتيكان: “إنه يوم عظيم في الفاتيكان، حيث الاحتفال الرسمي في ساحة القديس بطرس بمناسبة إعلان قداسة سبعة طوباويين، في عدادهم المطران إغناطيوس مالويان من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية: فيض من خير السماء يُغدق اليوم على الكنيسة، وعلى المؤمنين، وعلى لبنان… بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية ووفود من لبنان”.

وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص يشارك في احتفال إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، الذي ترأسه قداسة البابا لاون الرابع عشر في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة الأولى نعمت عون ووفود رسمية من لبنان.