الوزير مرقص يوقّع ونظيره الجزائري مذكرات تفاهم لدعم الإعلام اللبناني العام

وقّع وزير الإعلام المحامي بول مرقص ونظيره الجزائري محمد مزيان، مذكرات تفاهم أعدّها الوزير مرقص، بهدف دعم الإعلام اللبناني العام.

كما سلّم الوزير مرقص نظيره الجزائري لوائح تفصيلية بالمعدات والتجهيزات الإعلامية المطلوبة بشكل عاجل، لتطوير وتعزيز قدرات مؤسسات الإعلام الرسمي في لبنان.

وعقد مرقص اجتماعًا مثمرًا مع مزيان، حيث جرى التوافق على سبل دعم كل من “تلفزيون لبنان”وإذاعة لبنان” و”الوكالة الوطنية للإعلام”.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تأليف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوسائل الإعلامية الثلاث، لتتولى تنفيذ الخطوات المتفق عليها .

وشارك في اللقاء الى جانب الوزير مرقص الوفد الإعلامي اللبناني المرافق لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، والناطقة باسم الرئاسة نجاة شرف الدين.