الوزير مكاري: لبنان ليس الأولوية لدى الغرب.. وهذا ما يخيفني بالنسبة للقرار 1701!

رأى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري أن” لبنان ليس الأولوية لدى الغرب بل الوضع بين اسرائيل وفلسطين”.

وأشار في مقابلة الى برنامج “نهاركم سعيد” عبر الـ LBCI الى أن “الورقة الفرنسية متعلقة بالقرار 1701 باتفاق جدي لإعادة الاستقرار على الحدود الجنوبية، مبنيّة على نقاط أساسية مرتبطة بالأراضي المتنازع عليها والمحتلة والوضع الأمني والعسكري وعدة أمور أخرى”.

وأوضح أن “أميركا، وبطبيعة الحال، لها علاقة بتطبيق القرار 1701″، وقال: “ما يخيفني ان يتم الحديث عن قرار التطبيق من جهة واحدة، على أمل ان لا تكون الأولوية لمصالح اسرائيل”.

وفي الملف الرئاسي، اعلن المكاري أن “نظرية انسحاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه أم لا هي نظرية خاطئة، إذ ان الذهاب الى الحوار فقط في حال انسحابه لم يعد حوارا، ومن يقرر انسحاب فرنجيه ام لا هو فرنجيه نفسه”، داعياً الفريق الاخر الى” الاتفاق على مرشح”.

وأوضح ان” موضوع ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور اصبح خارجاً والترشيح لم يكن جديا بل فقط لإخراج فرنجية من السباق”.

وعن النزوح السوري، قال المكاري: “قبرص اعتبرت انها بأزمة وجودية ودقت جرس الإنذار عند دخول 2500 نازح سوري، ومهمة كل بلد أو منظمة إعادة النازحين الى وطنهم الام”.

وسأل: “كيف نحمي حدود غيرنا والبحر في حين يجب قبل كل شيء حماية حدودنا البرية؟”.

وكشف عن” أن الرئيس نجيب ميقاتي رفض المساعدات في حال ستكون موجهة للنازحين”. وقال: “الموقف الرسمي السوري واضح، لكن للموضوع تعقيدات كبيرة، ومنه رفع الحصار عن سوريا، وهذا ما يمكن لأوروبا المساعدة به، وعلى القضاء والبلديات والقوى الأمنية والدولة العمل لتطبيق القانون اللبناني على الجميع، فالحل داخلي يتزامن مع حل سياسي”.