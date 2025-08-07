الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الوزير مكي: لا يمكن أن أحمل عبء القرار الشيعي!

منذ 57 دقيقة
وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي

وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي

A A A
طباعة المقال

أوضح وزير التنمية الإدارية فادي مكي موقفه بعد مغادرته جلسة مجلس الوزراء قائلاً: “شعرت بأنني لا يمكن أن أحمل عبء القرار الشيعي في الحكومة وحيداً وبقيت في الجلسة لأفسّر موقفي هذا لباقي الوزراء والرئيسان عون وسلام تفهّماني”.

وقال مكي في حديث لـmtv: سأعود وأحضر جلسة مقبلة للحكومة ولن أقاطع الجلسات حتى ولو قاطعها وزراء “حزب الله – أمل” ولن أكون أبداً وسيلة للمقاطعة والعرقلة لكنني خرجت لأعطي فرصة لزملائي بإعادة النظر.

من زاوية آخرى وبعد تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا تزعم حصول مشادة بين وزيرة البيئة تمارا الزين ورئيس الحكومة نواف سلام، أكد المكتب الإعلامي للوزيرة الزين أن هذه المزاعم عارية تمامًا عن الصحة، ولم يحصل أي تلاسن أو خلاف من هذا النوع لا في الشكل ولا في المضمون.

وإزاء هذا النوع من الأخبار الملفقة، دعت الزين وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى توخي أعلى درجات الدقة والمهنية والالتزام بأخلاقيات النشر، خاصةً في ظل دقة المرحلة التي يمر بها لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب مارك ضو
    مارك ضو: لا لتسوية مع المعطلين على حساب الدولة
    حزب الوطنيين الأحرار
    الوطنيّين الأحرار: لقد بلغ تمادي التدخل الإيراني في الشأن اللبناني حدّاً من الوقاحة
    وزيرة البيئة تمارا الزين
    مكتب وزيرة البيئة: لم يحصل أي تلاسن أو خلاف مع رئيس الحكومة

    الأكثر قراءة

    الشيخ نعيم قاسم
    جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
    الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
    3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
    قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟