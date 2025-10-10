الوزير مكي يرعى إطلاق أول شبكة وطنية للذكاء الاصطناعي في لبنان

أطلق المركز الوطني لريادة الأعمال والابتكار (NCEI Lebanon) رسميًا منصة “961AI Network” والأكاديمية اللبنانية للذكاء الاصطناعي (AICADEMY)، برعاية وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري الدكتور فادي مكي، خلال قمّة “Innov8 for Public Governance – The Entrepreneurship Summit” التي انعقدت صباح اليوم في منطقة بيروت الرقمية (BDD).

وشكّل الحدث محطة بارزة في مسار التحول الرقمي في لبنان، حيث تخلل القمّة إطلاق التقرير الوطني الأول من نوعه بعنوان “نبض واستشراف سوق الذكاء الاصطناعي في لبنان – AI Market Pulse and Insights Report”، الذي يستعرض واقع الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي في لبنان ويحلّل فرص النمو والشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تم خلال المناسبة تكريم المدير العام ورئيس مجلس إدارة هيئة “أوجيرو” السابق عماد كريدية، تقديرًا لإخلاصه وجهوده القيادية التي تركت بصمة واضحة في تطوير الخدمات العامة والبنى التحتية الرقمية في لبنان.

في كلمته الافتتاحية، وصف رئيس المركز الوطني لريادة الأعمال والابتكار معن البرازي إطلاق الشبكة بأنه “حركة من أجل التغيير تنطلق من الإيمان بقدرة اللبنانيين على الإبداع والتجدد رغم الصعوبات”، مشيرًا إلى أن “المنظومة الريادية في لبنان غنية بالطاقات والعقول، لكنها ما زالت تعاني من التشتت وغياب التنسيق، فلدينا الأفكار لكننا نفتقد إلى البوصلة التي توحد الجهود”. وأوضح أن شبكة “961AI” والأكاديمية اللبنانية للذكاء الاصطناعي وُلدتا لتكونا منصة جامعة تربط بين هذه الطاقات وتدعم الابتكار الوطني، شاكرًا الوزير مكي وفريق عمل مكتب وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري (OMSAR) على روح التعاون والانفتاح، ومثنيًا على الجهود المبذولة في إعادة تشكيل الإدارة العامة بما يعكس حسًا وطنيًا عاليًا وشجاعة في الإصلاح وإيمانًا بقدرة لبنان على النهوض.

من جهته، أكد الوزير فادي مكي أن لبنان يدخل “عصرًا جديدًا من الإصلاح والتجديد”، موضحًا أن مشروع “إعادة اختراع الحكومة 2030” يشكل “الجهد الأوسع منذ أكثر من ستين عامًا لإعادة بناء الإدارة العامة واستعادة ثقة المواطنين بها”، مشيرًا إلى أنه “مشروع وطني يهدف إلى إعادة تصور غاية الدولة وبناء عقد اجتماعي جديد بين المواطنين والإدارات العامة يقوم على الشفافية والمساءلة والتمكين الرقمي”.

وقال مكي إن “الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يحل محل الموظف العام، بل أن يمكّنه ويحرّر وقته للإبداع ويعزز أداءه بنزاهة وتميّز”، لافتًا إلى أن “التحول الرقمي ليس مجرد تكنولوجيا، بل هو فعل كرامة واحترام للمواطنين وإعادة بناء للبنية الأخلاقية والعاطفية للحكومة”، مشددًا على أن “الكفاءة ليست مسألة تقنية فحسب، بل أخلاقية أيضًا”.

وأشار إلى أن “في أوقات الأزمات يصبح الابتكار ضرورة لبقاء الدولة، إذ يجب أن تعمل الإدارة العامة بفعالية أكبر ووقت أقل وشفافية أعلى”، مؤكدًا أن “استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية بشكل ذكي وأخلاقي يساعد في كشف مكامن الخلل، وتوقّع حاجات المواطنين، وتحسين جودة الخدمات”.

وختم مكي كلمته بالإشادة بدور الشركاء في القطاعين العام والخاص والأكاديميا والمجتمع المدني ومجتمع رواد الأعمال، مؤكدًا أن “مستقبل الحوكمة لا يُصنع إلا بالشراكة”، وقال: “نتطلع إلى عام 2030 لبناء دولة رقمية بالتصميم، جديرة بالثقة بالسلوك، وإنسانية في جوهرها، فلتكن انطلاقة اليوم لشبكة 961AI وأكاديمية NCEI لبنان التزامًا بمواصلة هذه الرحلة معًا لإعادة تصميم الأنظمة التي تحافظ على الثقة، وبذلك نعيد اختراع لبنان الذي نؤمن به”.