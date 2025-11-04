الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
الوزير منسى يوقع اتفاقية تعاون دفاعي مع نظيره الهولندي

منذ 18 دقيقة
وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه ووزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم الثلاثاء 4\11\2025 وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز ووفدًا مرافقًا، بحضور السفير الهولندي في لبنان فرانك مولن.

تم خلال اللقاء توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين الوزارتين، وألقى اللواء منسى كلمة رحّب فيها بالوزير الضيف والوفد المرافق، مشيدًا “بعمق الصداقة والشراكة التي تجمع لبنان وهولندا، وبالدعم الذي قدّمته المملكة للبنان في المجالات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية”.

وأكد أنه “كان لهولندا دور بارز ضمن قوات اليونيفيل بين عامي 1979 و1985، حيث قدّمت تسعة شهداء من جنودها في سبيل السلام”، كما قدّر” مشاركتها ضمن فريق المراقبين الدوليين، ومساهمتها في إنشاء مديرية التعاون العسكري – المدني، ودعمها المتواصل للجيش اللبناني في تطوير قدراته، وفي مجال البنى التحتية، نزع الألغام، الطبابة، وضبط الحدود”.

كما عبّر وزير الدفاع الوطني عن “تقديره لوقوف هولندا إلى جانب لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، مستذكرًا الشهيدة السيدة هيدويغ والتمنس-موليير، عقيلة السفير الهولندي السابق، التي استشهدت في الانفجارالمذكور”.

من جهته، أكّد بريكلمانز “عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين هولندا ولبنان، وحرص بلاده على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات”، مشدّدًا على “التزام هولندا بمواصلة دعم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني والجيش اللبناني، تقديرًا لدوره الوطني في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولتعاونه المثمر مع قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب”.

