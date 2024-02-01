الوزير مولوي: ليس لدي رغبة في السلطة.. "ما بزعّل حدا ولا حدا بيزعل منيّ"

أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، مساء اليوم الخميس، إلى انه “قمنا في الوزارة بدورنا وقناعتنا وفقاً للقانون والضمير وبما يُريح حاجات الناس وأنا “ما بزعّل حدا ولا حدا بيزعل منيّ” لأنني أقوم بالواجب”.

وفي حديث لـ”MTV”، أضاف مولوي، “الحرب على غزة لا تحتمل أن تستمرّ أكثر وهناك عوامل عدّة تتيح لنا أن نكون متفائلين بتوقّف الأعمال الحربية في القطاع وبعد ذلك يجب أن تتوقف الحرب ضدّ لبنان”.

وتابع، “ميقاتي يقوم بما يلزم من لقاءات واتصالات لتجنيب لبنان كأس الحرب وكلّ الدول تريد أن يكون لبنان دولة قوية وحينها فقط الدولة ستكون قادرة على دعم القضية الفلسطينية”.

وأردف مولوي، “أنا لا أبحث عن أي دور وأنا صريح بكل مواقفي ولست مرشحاً لأي منصب، ونحن نؤيّد ما يحمي لبنان والتزام لبنان بالقرارات الشرعية، كما أننا مع تطبيق القرارات الدولية 1701 منها ويجب تطبيقه من الجانبين”.