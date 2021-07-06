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الوزير نجار ووزير الخارجية الايرلندي جالا على مرفأ بيروت

6 - يوليو - 2021
​ميشال نجار​

​ميشال نجار​

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قام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار ووزير الخارجية الايرلندي سيمون كيفوني يرافقه السفير الإيرلندي شون أوريغان على رأس وفد، بجولة تفقدية لمرفأ بيروت، واستمع كيفوني من نجار الى شرح حول وضع المرفأ بعد الكارثة التي حلت به وكيفية إعادة إلاعمار.

وقال نجار: “كنا في استقبال الوزير كيفوني والوفد الايرلندي، واجرينا جولة تفقدية للمرفأ، وتطرق الحديث الى الكارثة التي حلت بلبنان منذ ما يقارب السنة، واعربوا عن تعاطف الدولة والشعب الايرلنديين مع الشعب اللبناني وعن رغبتهم في المساعدة بأي طريقة ممكنة. وطلبوا منا اصطحابهم في جولة لتفقد موقع الانفجار، ثم اتينا الى محطة الحاويات، واطلعوا على كل التفاصيل حول الاعطال ومدى الدمار وامكان وجود خطة مستقبلية لاعادة اعمار المرفأ”.

أضاف: “كذلك سألوا عن موضوع التحقيق الجاري حول الانفجار فأبلغناهم بأنه موضوع قضائي يتعلق بالمحقق العدلي الذي سيتخذ القرار الظني”.

وشكر نجار “ايرلندا وكل الدول التي تبدي الاهتمام بلبنان”، وقال: “نأمل ان نستعيد دعم العالم وثقته بلبنان من خلال تشكيل حكومة جديدة تنجز العديد من الاجراءات وتدعم الشفافية والاصلاحات المطلوبة، حتى تعود ثقة المجتمع الدولي بلبنان حكومة وشعبا لنتلقى المساعدات المطلوبة كي ننهض من هذه الكبوة”.

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