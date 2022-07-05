الوزير نصار: توقيت مسيرات حزب الله على الحدود البحرية "ليس سليماً"

أشار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، أن “أسباب توقف خطة الكهرباء معروفة والوزير وليد فياض تقدم بخطة طوارئ وقام بالمفاوضات مع مصر والاردن والعراق ولكن نحن بانتظار البنك الدولي للموافقة على خطتنا”.

وعن تشكيل الحكومة قال نصّار في حديث الى قناة الـ “LBCI”: “ميقاتي يتمتع بالحكمة والحنكة لتشكيل الحكومة وتفكيك كل العقد لكن مداورة الحقائب أمر ضروري”.

وأضاف، “أنا ضد تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء وهذا الامر ينطبق على ملف حاكم مصرف لبنان ولا أعتقد أن عدم تسمية تكتل لبنان القوي ميقاتي لرئاسة الحكومة متعلق بملف سلامة”.

وتابع، “تشكيلة الحكومة التي تقدم بها ميقاتي منذ بضعة أيام لعون لا تشبه الحكومة الحالية التي تشكلت بعد 21 زيارة قام بها ميقاتي للقصر الجمهوري”.

وشدد نصّار على أن “الرئيس عون سيغادر قصر بعبدا عندما تنتهي ولايته”.

وتابع وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، “نلتزم كحكومة بموقف ميقاتي ووزير الخارجيّة ​عبدالله بو حبيب فيما خص مسيرات حزب الله على الحدود البحرية، وتوقيتها ليس سليما إنما إسرائيل تنتهك حدودنا كل يوم”.