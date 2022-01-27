الوضع تحت السيطرة ولكن.. لا تسلكوا هذه الطرقات!

أشار المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار إلى أن “المديرية لبّت نداءات كثيرة في مختلف المناطق حيث كانت عناصرها في حالة استنفار منذ بداية العاصفة ويعملون بالإمكانات المتوفّرة لديهم”.

وأكد خطار، في حديث إذاعي أن “إمكانات العناصر محدودة ولكن الوضع تحت السيطرة”.

أما عن المحروقات، فقال إنّ “الجيش يساعدنا في تأمينها وفي حال وجود نقص لدينا تعمل السلطات المحلية على مساعدتنا”. ودعا خطار المواطنين إلى عدم سلوك الطرقات الجبلية في حال عدم الضرورة لذلك.

من جهتها، أهابت وزارة الاشغال العامة والنقل في بيان بالمواطنين والمقيمين الكرام بعدم التنقل بين المناطق الجبلية إلاّ في حالات الضرورة القصوى، وذلك حرصاً على عدم عرقلة عمل آليات فتح الطرقات التي تعمل بشكل متواصل كي تبقى الطرقات مفتوحة، وكي لا تتشكل عليها طبقات جليدية سميكة جداً أثناء الليل، وكما تهيب بالبلديات جميعاً أن تتكامل عمل فرقها في نطاق صلاحياتها مع عمل فرق الوزارة، وذلك حرصاً على سلامة الجميع، وإلى حين انتهاء تلك العاصفة”.