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"الوضع خطير جدًا".. "الخماسية" تتحرّك ولودريان إلى بيروت مجددًا

منذ 4 دقائق
الحدود الجنوبية

الحدود الجنوبية

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أبلغت مصادر دبلوماسية صحيفة “الجمهورية”، “أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيعود إلى بيروت، لإكمال مهمّته”، من دون أن تحدّد موعدًا لزيارته.

المصادر أشارت إلى أنّ “المشاورات تتواصل على خط اللجنة الخماسية، بهدف بلورة تحرّك فاعل لمساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، الذي نرى ضرورة ملحّة في أن يتمّ على وجه السرعة”.

أضافت: “يجب أن يدرك اللبنانيون أنّ الوضع في لبنان خطير جدًا، وباريس تنظر بقلق شديد إلى الوضع المتصاعد على الحدود، لقد أرسلنا مجموعة رسائل إلى “حزب الله” وكذلك إلى “إسرائيل”، لعدم التسبب في مواجهات واسعة عواقبها كارثية، وزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية تندرج في هذا الإطار”.

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