الوضع لا يُطمئن.. "صوت بيروت" يرصد أجواء التوتر في عين الحلوة

على وقع الاتصالات اللبنانية والفلسطينية المكثفة التي تجري على أعلى المستويات من أجل إعادة تثبيت وقف إطلاق النار في عين الحلوة، بعد أن انهارت الهدنة ليل أمس، لجأ مئات المدنيين من المخيم ومحيطه إلى الجوامع للاحتماء من الرصاص والاشتباكات الدائرة.

وفي آخر التطورات، تمّ تسجيل حوالي 1300 لاجئ فلسطيني خرجوا من المخيم واحتموا في جامع المصلّي، فيما تسمع أصوات الرصاص والقنص بين الحين والآخر من المخيم، من جراء الاشتباكات بين حركة فتح والإسلاميين، وسط معلومات حصل عليها مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” عن إمكانية حصول اجتماع في ثكنة زغيب بين الفصائل للتأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، أوضح مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” أنّ الرصاص الصادر عن اشتباكات عين الحلوة أجبر محلات صيدا على إقفال أبوابها.