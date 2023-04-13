الوضع "مُخجل".. ومخاوف أمنيّة من ارتفاع معدلات الجريمة!

شخّص مصدر أمني رسمي مستوى الأمن الداخلي بقوله لـ “الجمهورية”: “بتنا نخاف من أن يُطرح علينا هذا السؤال من أيّ جهة خارجية أو منظمة دولية أو حقوقية، حيث أنّه وضع أقل ما يُقال فيه بأنّه مخجل. اهتراء وتراجع في القدرات والإمكانيات إلى ما دون الصفر”.

المصدر أضاف: “وفي ظل وضع كهذا يجب أن تتوقع كل شيء، بل إنّ أقل ما يجب توقعه هو تفاقم العمليات وارتفاع معدلات الجريمة على اختلافها وفي مختلف المناطق. فكيف يمكن أن تلبّي حاجة البلد إلى الأمن والاستقرار؟ وكيف يمكن أن تردع اللصوص والمجرمين، وأنت لا تملك شيئاً وجهازك البشري والآلي شبه مشلول”؟