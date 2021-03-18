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"الوطنيين الأحرار": شكلوا حكومة معيارها الكفاءة لعل التاريخ يذكركم بالخير

18 - مارس - 2021
حزب الوطنيين الأحرار

حزب الوطنيين الأحرار

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رأى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار أن البلاد تمر في مرحلة دقيقة تستوجب حكمة في التعاطي من قبل الجميع، قائلا:” لقد استنزف الشعب قدرته على تحمل الاعباء المعيشية فتوجه الى الشارع حاملا غضبه”.

وأوضح، في اجتماعه الأسبوعي عن بعد، برئاسة دوري شمعون أنه يشارك الشعب في كل مصائبه على سلمية التظاهر، داعيا اللبنانيين الى عدم الانجرار الى الفوضى او الى فتنة داخلية دموية.

وختم: “لا تدعوهم يحولون المطالب الى منة ولا الحقوق الى ترف، وعلى الممسكين بالسلطة التعالي عن المصالح والمكاسب الشخصية اذ لا ديمومة للحكم من دون شعب والشعب اللبناني ضاق ذرعا من فشلكم. شكلوا حكومة يكون معيارها الوحيد الكفاءة لعل التاريخ يذكركم بالخير”.

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