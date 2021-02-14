الوطنيين الأحرار: نرى أنفسنا اليوم امام الواقع ذاته حيث انقلب الحلم إلى كابوس

صدر عن حزب الوطنيين الأحرار بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري بيان جاء فيه أنه في الذكرى السادسة عشرة للزلزال الذي هز العاصمة بيروت وأدى إلى استشهاد رئيس وزراء لبنان الشيخ رفيق الحريري والوزير باسل فليحان ومواطنين لبنانيين أبرياء، نرى انفسنا اليوم امام الواقع ذاته حيث إنقلب الحلم إلى كابوس.

وتابع :” ها هي آلة الغدر تستمرّ؛ نفس ثقافة الإلغاء التي تحاول فرض سطوتِها على كل لبناني حرّ، وها نحن نقابلها بثقافة الصمود والحريّة ونعمل على تعزيزها ونستمدّ لها القوّة من دماء الشهداء،

وكم كنا نتمنى إهداءهم دولة تدير شؤونها حكومة مصغرة من مستقلين متخصصين لا تتاجر او تعرقل او تحاصص، حكومة تستورد لقاحات دون تمنين وكأنها صنعت المعجزات، حكومة تنتج وتعيد العز للبنان الرسالة ولا تستقيل حتى من تصريف الاعمال”.