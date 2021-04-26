الوطنيين الأحرار: نطالب بتنفيذ كامل بنود القرار 1559 لجهة تجريد حزب الله من سلاحه

اعتبر حزب الوطنيين الاحرار أنه كأنه مكتوب على هذا البلد الصغير أن يعيش ظلمة تلو الظلمة، ورأى أن ما ان انفرجت صدور لبنان بخروج الاحتلال السوري في مثل هذا اليوم تنفيذا للقرار ١٥٥٩ الا وأطل عليه احتلال إيراني مستعملا أدوات داخلية، متربصة بكل مفاصل الدولة حتى باتوا دولة أقوى من الدولة.

وقال :” لقد خرج الجيش السوري ولكنه ابقى في سجونه رفاق لنا واخوة ما زالوا معتقلين قابعين في اقبيتهم لا دولة لبنانية تطالب بهم ولا المتمترسين على كراسي السلطة آبهين بأحوالهم”.

وعاهد الوطنيون الاحرار، في الذكرى السادسة عشرة لأندحار الجيش السوري،”إخوته” المخفيين في سجونهم ان يلاحقوا قضيتهم ويوصلوها إلى كل المحافل الإقليمية والدولية، مطالبين هذه المحافل بتنفيذ كامل بنود القرار الدولي لجهة تجريد ميليشيات حزب الله من سلاحه.