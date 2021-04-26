الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الوطنيين الأحرار: نطالب بتنفيذ كامل بنود القرار 1559 لجهة تجريد حزب الله من سلاحه

26 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 26 - أبريل - 2021 8:29 صباحًا
الوطنيين الأحرار

الوطنيين الأحرار

A A A
طباعة المقال

اعتبر حزب الوطنيين الاحرار أنه كأنه مكتوب على هذا البلد الصغير أن يعيش ظلمة تلو الظلمة، ورأى أن ما ان انفرجت صدور لبنان بخروج الاحتلال السوري في مثل هذا اليوم تنفيذا للقرار ١٥٥٩ الا وأطل عليه احتلال إيراني مستعملا أدوات داخلية، متربصة بكل مفاصل الدولة حتى باتوا دولة أقوى من الدولة.

وقال :” لقد خرج الجيش السوري ولكنه ابقى في سجونه رفاق لنا واخوة ما زالوا معتقلين قابعين في اقبيتهم لا دولة لبنانية تطالب بهم ولا المتمترسين على كراسي السلطة آبهين بأحوالهم”.

وعاهد الوطنيون الاحرار، في الذكرى السادسة عشرة لأندحار الجيش السوري،”إخوته” المخفيين في سجونهم ان يلاحقوا قضيتهم ويوصلوها إلى كل المحافل الإقليمية والدولية، مطالبين هذه المحافل بتنفيذ كامل بنود القرار الدولي لجهة تجريد ميليشيات حزب الله من سلاحه.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة التربية والتعليم العالي
    حراك المتعاقدين يدعو الحلبي إلى التدخل لفك إضراب موظّفي التربية
    انطلاق مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس
    العثور على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس (صوَر)
    آليات الدفاع المدني في موقع الصوامع في مرفأ بيروت
    إطفاء بيروت يبدأ تبريد موقع الاهراءات تمهيداً للقضاء على مصدر النيران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي