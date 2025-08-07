الوطنيّين الأحرار: لقد بلغ تمادي التدخل الإيراني في الشأن اللبناني حدّاً من الوقاحة

صدر عن حزب الوطنيّين الأحرار البيان التالي:

“لقد بلغ تمادي التدخل الإيراني الرسمي السافر في الشأن الداخلي اللبناني حدّاً من الوقاحة والإستهزاء المباشر بالمؤسسات الشرعية وبإرادة اللبنانيين، لم تعُد تُجدي معهُ عبارات الشّجبِ والاستنكار ورفض الهيمنة الإيرانية عبر وكيلها، الحزب الغير مُرخص لهُ قانونا، والمتواصلة من خلال أوامر ودعم مالي مُياشر من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت.

إن حزب الوطنيّين الأحرار يدعو الحكومة اللبنانية كي تُثبت ان سيادتها تعلو من الآن فصاعداً فوق الإملاءات الإيرانية التي تُحرّض على الدولة والجيش، وان تتخذ دون ابطاء قراراً حاسماً وحتى إشعارٍ آخر، بطرد السفير الإيراني في بيروت وقطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام طهران الذي لا يتوانى عن دعم النشاطات المزعزعة للاستقرار والمُهددة للسلم الاهلي في لبنان”.