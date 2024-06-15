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"الوطني الحر": جعجع لا يريد التفاهم وينتظر الخارج على حساب الداخل

منذ ساعتين
سمير جعجع

سمير جعجع

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أصدر التيار الوطني الحر بيانًا اتهم فيه رئيس القوات اللبنانية، سمير جعجع، بتبني مواقف متقلبة تتغير حسب الظروف السياسية ومتطلبات المستمعين.

وجاء في البيان أن جعجع أبدى مرونة في التشريع خلال الفترة 2014-2016، ولكنه عاد في 2023 ليعلن أن التشريع غير ممكن في ظل بند واحد، ثم وافق على تشريع 120 بندًا في أواخر نفس العام، وذلك في ظل الفراغ الرئاسي المستمر.

كما أشار البيان إلى أن جعجع كان قد شارك في الحوار السياسي عام 2014، بينما يرفض الحوار في 2024 بدعوى أنه أصبح عرفًا، مما يساهم في تمديد فترة الفراغ الرئاسي على أمل تغيير موازين القوى من الخارج، وهو ما اعتبره التيار الوطني الحر أمرًا غير مجدٍ.

وأكد التيار الوطني الحر أن سمير جعجع لا يرغب في التفاهم ولا في المواجهة، بل يفضل الانتظار لتحقيق تدخل خارجي على حساب الداخل اللبناني واحتياجاته.

ودعا البيان إلى التركيز على الحلول الداخلية والاستجابة لحاجات الشعب اللبناني بدلاً من الاعتماد على المتغيرات الخارجية.

    المصدر :
  • وكالات

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