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"الوطني الحر": مواجهة إرهاب اسرائيل لا تمرّ عبر إحراق الممتلكات الخاصة

منذ 12 دقيقة
التيار الوطني الحر

التيار الوطني الحر

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أعلن “التيار الوطني الحر” في بيان، أن “مواجهة الإرهاب الإسرائيلي والاحتجاج على الموقف الأميركي من المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي والتي ذهب ضحيتها مئات الشهداء نتيجة القصف الاسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، لا يمران بتحطيم الممتلكات الخاصة للمواطنين واحراقها في عوكر وغيرها من المناطق اللبنانية، فما جرى أمس واليوم مرفوض ويستدعي فتح تحقيق في الاعتداءات على المباني وإحالة المرتكبين على القضاء، وتحميلهم المسؤولية والطلب من الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة العليا للاغاثة الكشف على الاضرار والتعويض عن الخسائر التي تكبدها المواطنون”.

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